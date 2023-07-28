"Кому ты с Меладзе нужна": вернувшуюся Джанабаеву освистали в Сети

Артистку засмеяли

Певица и супруга Валерия Меладзе Альбина Джанабаева всегда считалась эталоном женственности и красоты. 12 апреля 2021 года певица родила от Меладзе дочь Агату.

После родов артистка на некоторое время ушла в тень, а вскоре семья оказалась в центре скандала на тему политических убеждений. Поговаривают, что Меладзе и Джанабаева давно перебрались за границу, и в России оба артиста не появляются.

Однако на днях Альбина Джанабаева вышла на связь. В своем аккаунте она опубликовала смелое фото, на котором предстала в роковом образе. Звезда была одета в черное кожаное пончо, которе клоками обвисло и разлетелось вокруг ее тела. Черная кожа придавала Джанабаевой таинственности. Артистка смело объявила о возвращении и анонсировала новую песню.

"Соскучилась по вам", – коротко написала Джанабаева, будто осторожно прощупывая почву среди российских поклонников.

Но к сожалению артистки, многие оказались не готовы принять ее и заявили, что ее вместе со скандальным мужем в России уже никто не ждет.

"Даже не заметила твоего отсутствия", "Да кому ты нужна!"; "Че, деньга на исходе? А патриотизма не прибавилось?" – написали комментаторы.

Напомним, Валерий Меладзе развелся с женой Ириной после 18 лет брака в 2009 году и сошелся с Альбиной Джанабаевой. На звезду посыпалась критика и обвинения в разрушении семьи. В прошлом браке у Меладзе родились трое детей.