"Я очень хороша в постели": бывшая солистка "ВИА Гры" возбудила публику

"Я очень хороша в постели": бывшая солистка "ВИА Гры" возбудила публику
Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Известная певица похвасталась своим главным талантом

37-летняя Татьяна Котова, которая стала известна широкой публике еще в 2006 году, одержав победу в конкурсе "Мисс Россия". С 2008-го по 2010-й она была солисткой группы "ВИА Гра". Сейчас у певицы сольная карьера. При этом она довольно редко радует поклонников новым материалом.

Зато Котова всегда на связи с фанатами. Она активно ведет свои аккаунты в социальных сетях. Певица рассказывает поклонникам о своих днях, делится различными мыслями и, конечно же, свежими снимками. Например, недавно артистка взбудоражила публику признанием. 

Татьяна, выложив кадр, на котором она запечатлена лежа на кровати, написала: "Я очень хороша в постели, поэтому вставать не собираюсь". Возбужденные поклонники тут же прокомментировали: "Спорить даже нет смысла", "Классно", "Ты прекрасна", "Кайфовая", "Нежная девочка", "Красавица". 

Ранее Татьяна Котова объяснила свой уход из "ВИА Гры". По словам певицы, ее старалась выжить из коллектива Альбина Джанабаева. Якобы возлюбленная Валерия Меладзе сразу же невзлюбила блондинку и увидела в ней соперницу. Слова бывшей участники группы приводило "Утро.ру". 

Источник: Соцсети • Требует проверки
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