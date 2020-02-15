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Экс-солистка "ВИА Гры" в рубашке на голое тело забралась на диван

Экс-солистка "ВИА Гры" в рубашке на голое тело забралась на диван
Татьяна Котова. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Певица оголила плечо и показала декольте

Татьяна Котова опубликовала в "Инстаграм" сексуальный ролик, в котором снялась в голубой шелковой рубашке на голое тело. В кадре артистка то крутилась, то прижималась к стене и зеркалу, то забиралась на диван, запрокинув одну ногу. 

"Соблазняй взглядом, мыслями, струящейся тканью, спадающей прядью волос на лицо, длинной рубашкой на голое тело", – подписала видео экс-солистка "ВИА Гры", поздравив поклонников с Днем святого Валентина. 

Фанаты от кокетства Котовой пришли в полный восторг. Мужчины признались, что соблазнительные движения знаменитости произвели на них ошеломляющее впечатление.

"Шикарная Танюша", "Вы принцесса", "Как всегда бесподобны!!", " Это самая весёлая и соблазнительная у тебя рубрика", "Ты такая красивая и милая и хорошенькая", "Танечка, тебе так идет эта рубашка. Сексуальная", "Прекрасная и чарующая обольстительница", "Мадам, любое Ваше движение соблазняющее!", "Очень соблазнительно", – отметили интернет-пользователи. 

Полина ИВАНОВА

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