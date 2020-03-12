Экс-солистка "ВИА Гры" заявила о пополнении в семье
Татьяна Котова представила подписчикам нового члена своей семьи. Им оказался щенок, которого бывшая солистка группы "ВИА Гра" получила в подарок. Видео с собачкой девушка выложила в "Инстаграм" и попросила всех подписчиков помочь ей с выбором имени.
Звезда добавила, что совсем не ожидала появления собаки, а имя того, кто ее подарил, не раскрыла. Пока артистка не замужем и детей у нее нет.
"У меня тут пополнение в семье. Судьба подарила мне очаровашку-девочку в виде такой невероятной радости. А так как я была не совсем готова к таким сюрпризам, давайте выбирать имя ей вместе", - написала певица в социальных сетях.
Комментаторы решили, что больше всего щенку подходит кличка Жужа.
Татьяна Котова выступала в группе "ВИА Гра" до 2010 г., однако популярность пришла к блондинке еще раньше – ее признали самой красивой девушкой России. После этого она представляла страну на международных конкурсах "Мисс Вселенная" и "Мисс мира".
Поле ухода из популярного коллектива певица начала сольную карьеру и активно занимается ведением блога в "Инстаграм", где публикует откровенные фотографии.
В Кремле раскрыли план США по Украине
Забота Белого дома о Незалежной оказалась мнимой
Коронавирус неизбежен: известный доктор сделал пугающее заявление
Телеведущий призвал смириться с проблемой и запастись лекарствами
Новости партнеров
Самое читаемое
Фоторепортаж
Здоровье
- Неожиданно: популярный молочный продукт ускоряет старение
- Сохранить здоровье после 60 лет помогут простые правила питания
- Тихий вредитель: назван неожиданный враг потенции
Болезнь Анастасии Заворотнюк
- Состояние Заворотнюк изменилось
- Заворотнюк объявилась в Риме после долгого молчания
- Звезды Первого канала отступили от награды из-за Заворотнюк
Выбор читателей
- День Прокопа Перезимнего: что нельзя делать 12 марта
- Анекдот дня на 12 марта
- Приметы на Пасху: как привлечь деньги и избавиться от болезней
- Гороскоп на март 2020: четыре знака ждут серьезные перемены
- "Лежит бездыханная": правда о здоровье Заворотнюк вылезла наружу
- "Что-то вываливается в районе кустов": Волочкова в трусах-шнурочках засветила своего лебеденка
- "Пассажирский": готовим популярный в СССР салат
- Очень вкусно и сытно: салат "Богатый купец" накормит всех на Новый год
- Вкусно и сытно: простой салат с курицей за 15 минут
- "Россия смеется": слова Заворотнюк распалили народ
- Волочкова в микротрусах-шнурочках показала грудь-блины
- "Тропиканка": Каменских прошлась по пляжу в крошечных трусах
- Муж показал возбужденную Каменских в супермини
- "Пошла вон": захотевшую российских денег Ротару погнали из страны
- Здоровую Заворотнюк сняли в онкоцентре
- Диета долгожителя: что есть после 50 лет
- Шпица без трусов похвасталась видом сзади
- СМИ: Чернышев избавился от Заворотнюк
- "Противно смотреть": полуголая Лорак развалилась на цветах
- Звезда "Кухни" показала фигуру после слухов о пластике
Выбор читателей
- Анастасия Волочкова Балерина
- Алла Пугачева Певица, киноактриса
- Евгений Петросян артист эстрады, писатель-юморист и телеведущий
- Армен Джигарханян Актер, создатель и руководитель театра
- Ольга Бузова Телеведущая
- Максим Галкин Артист, телеведущий
- Олег Табаков актер и режиссер
- Эвелина Бледанс Актриса, телеведущая, певица
- Петр Порошенко Президент Украины, бизнесмен
- Филипп Киркоров Певец, композитор
- Мария Захарова Дипломат
- Елена Степаненко артистка эстрады, актриса, юмористка, телеведущая, пародистка, певица
- Ксения Собчак Телеведущая, журналист
- Лайма Вайкуле (Вайкулис) советская и латвийская эстрадная певица, актриса
- Андрей Малахов Журналист, телеведущий
- Владимир Зеленский Шоумен, политик