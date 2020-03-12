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Экс-солистка "ВИА Гры" заявила о пополнении в семье

Экс-солистка "ВИА Гры" заявила о пополнении в семье
Татьяна Котова. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Певица сняла "очаровашку-девочку" на камеру

Татьяна Котова представила подписчикам нового члена своей семьи. Им оказался щенок, которого бывшая солистка группы "ВИА Гра" получила в подарок. Видео с собачкой девушка выложила в "Инстаграм" и попросила всех подписчиков помочь ей с выбором имени.

Звезда добавила, что совсем не ожидала появления собаки, а имя того, кто ее подарил, не раскрыла. Пока артистка не замужем и детей у нее нет. 

"У меня тут пополнение в семье. Судьба подарила мне очаровашку-девочку в виде такой невероятной радости. А так как я была не совсем готова к таким сюрпризам, давайте выбирать имя ей вместе", - написала певица в социальных сетях.

Комментаторы решили, что больше всего щенку подходит кличка Жужа.

Татьяна Котова выступала в группе "ВИА Гра" до 2010 г., однако популярность пришла к блондинке еще раньше – ее признали самой красивой девушкой России. После этого она представляла страну на международных конкурсах "Мисс Вселенная" и "Мисс мира".

Поле ухода из популярного коллектива певица начала сольную карьеру и активно занимается ведением блога в "Инстаграм", где публикует откровенные фотографии.

Дарья ПЕТРОВА

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