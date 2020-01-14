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"Слюнки бегут": экс-солистка "ВИА Гры" блеснула загорелой грудью

"Слюнки бегут": экс-солистка "ВИА Гры" блеснула загорелой грудью
Татьяна Котова. Фото: instagram.com/kottova/
Ярко-розовый купальник с белым поясом подчеркнул прелести звезды

Татьяна Котова поделилась с поклонниками чувственной фотографией, сделанной на Мальдивах. Певица подставила стройную фигуру солнцу на берегу бирюзового океана и показала, каким бывает ее завтрак на райских островах: шампанское и множество аппетитных блюд. Перекусить артистка решила прямо у воды.

"Это лучше, чем завтрак в постель",

– кокетливо призналась Котова на своей страничке в Instagram. Подписчики поддержали Татьяну: "Норм такой завтрак", "загар и небо с океаном лучшее украшение такой фотографии", "Вот это поляна хочу к вам!!", "На этом фото шикарно все", "Это рай!", "прям слюнки бегут", "Красота... романтика", "завтрак на целую компанию", "а бокалов всего два".

Прекрасные дамы немедленно были заинтригованы: как Татьяне удается так плотно завтракать и оставаться стройной? "После такого завтрака неделю из спортзала можно не вылезать", – написала одна из подписчиц. На это Котова ответила: "Я между завтраками как раз в зале". "Какая женщина, такие и завтраки", – подвела итог одна из поклонниц Татьяны.

Валентина МАЙОРОВА

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