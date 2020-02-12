Бывшая подопечная Константина Меладзе вышла на улицу без лифчика

Татьяна Котова поделился очередным соблазнительным кадром. Фотограф снял декольте загорелой артистки крупным планом. На экс-солистке группы "ВИА Гра" в этот момент была надета тонкая майка, лямки которой сползли с плеч. На снимке также заметно, что лифчика на красотке нет.

Под фото артистка решила заинтриговать подписчиков, обратившись к ним с вопросом. "С трепетом и волнением жду завтрашнего дня, ведь завтра я... Попробуй угадать, что появится в моей жизни?" – написала она в соцсети.

Интернет-пользователи стали высказывать догадки. По самым смелым предположениям, певица беременна или выходит замуж, по другим – получит дорогой подарок или выпустит новую песню.

"Ребенок?", "Котенок?", "Замуж выходите", "Новая сумочка?", "Новая песня", "Какая красивая", "Прекрасна", "Очень красивая", "Конфетка", "Таня – кошечка, ну нельзя быть на свете красивой такой", "Миленькая кошечка", - написали комментаторы в Инстаграм.

Татьяна Котова была солисткой группы "ВИА Гра" с 2008-го по 2010 год. До этого блондинка стала самой красивой девушкой России и представляла страну на конкурсе "Мисс Вселенная" и "Мисс Мира".

Ранее "Утро" показало фото Татьяны Котовой, которая задрала юбку на улице.