Полуголая артистка встала на колени

Обладательница титула "Мисс Россия 2006" Татьяна Котова не так часто радует поклонников откровенными фотографиями, несмотря на свою роскошную фигуру. На новом снимке в Instagram певица разделась, оставшись лишь в одном нижнем белье белого цвета. Котова сидит на полу на коленях с розой в руке.



Такая пикантная фотография не могла не вызвать бурного обсуждения в Сети – подписчики засыпали звезду комплиментами.

"В вашей сексуальности нет ни капли пошлости. Это круто! Сама Татьяна Котова и ваши фото это прям целое искусство", "Божественная", "Аппетитная девушка", "Огонь", "Попка класс", "Да, будет жарко", "Бампер хороший", "Прямо вгоняете в краску", "Красивая и сексуальная",

– написали в комментариях артистке, особое внимание уделив ее обнаженным ягодицам.

Татьяна Котова на протяжении нескольких лет входит в рейтинг самых сексуальных девушек России, а в 2016 году даже вошла в десятку. Ранее певица порадовала поклонников фотографией с задранной посреди улицы юбкой, оголившей бедра звезды, и снимком с полностью обнаженной грудью.