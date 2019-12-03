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Экс-солистка "ВИА Гры" показала пышные ягодицы в стрингах

Экс-солистка "ВИА Гры" показала пышные ягодицы в стрингах
Татьяна Котова. Фото: instagram.com/kottova/
Полуголая артистка встала на колени

Обладательница титула "Мисс Россия 2006" Татьяна Котова не так часто радует поклонников откровенными фотографиями, несмотря на свою роскошную фигуру. На новом снимке в Instagram певица разделась, оставшись лишь в одном нижнем белье белого цвета. Котова сидит на полу на коленях с розой в руке.

Такая пикантная фотография не могла не вызвать бурного обсуждения в Сети – подписчики засыпали звезду комплиментами.

"В вашей сексуальности нет ни капли пошлости. Это круто! Сама Татьяна Котова и ваши фото это прям целое искусство", "Божественная", "Аппетитная девушка", "Огонь", "Попка класс", "Да, будет жарко", "Бампер хороший", "Прямо вгоняете в краску", "Красивая и сексуальная",

– написали в комментариях артистке, особое внимание уделив ее обнаженным ягодицам.

Татьяна Котова на протяжении нескольких лет входит в рейтинг самых сексуальных девушек России, а в 2016 году даже вошла в десятку. Ранее певица порадовала поклонников фотографией с задранной посреди улицы юбкой, оголившей бедра звезды, и снимком с полностью обнаженной грудью.

Карина СИРАЗОВА

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