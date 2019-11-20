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Чувственные и сексуальные: названы самые горячие российские звезды

Ирина Шейк. Фото: www.globallookpress.com Ольга Серябкина. Фото: instagram.com/seryabkina
Любовь Аксенова. Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС Вики Одинцова. Фото: Сергей Бобылев/ТАСС Яна Кошкина. Фото: пресс-служба
В рейтинг попали Кошкина, Темникова, Серябкина, Брежнева и другие артистки

Супермодель Ирина Шейк признана самой сексуальной женщиной России-2019. Первое место звезда занимает уже второй год подряд.

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Публикация от irinashayk (@irinashayk)

На втором месте в рейтинге 100 самых сексуальных женщин страны, опубликованном на сайте журнала Maxim оказалась актриса Любовь Аксенова. Звезда обрела популярность благодаря сериалам "Родина" и "Закрытая школа", а недавно сыграла в драме "Русский бес".

Ольге Серябкиной досталось третье место. Певица часто радует подписчиков своими откровенными фотографиями в соцсетях, в том числе и без нижнего белья, демонстрируя роскошную фигуру.

Четвертое место читатели отдали модели Вики Одинцовой, чьи провокационные снимки вызывают бурную реакцию подписчиков в Сети. Девушка стала известна после съемок в клипе Егора Крида, с которым Одинцовой приписывали роман.

И замыкает пятерку самых горячих россиянок актриса Яша Кошкина. Обладательница роскошной груди, снявшаяся в сериалах "Домашний арест" и "Звоните ДиКаприо!", волнует мужскую часть населения не только своими появлениями на экранах, но и откровенными снимками в Instagram.

В десятку самых сексуальных женщин вошли также Елена Темникова, Вера Брежнева, Настя Каменских, Юлия Франц и Катя Кищук.

Карина СИРАЗОВА

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ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

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Я бы список пяти лучших читал сзаду наперед.
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