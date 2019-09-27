Пикантный момент сняли на фото

Певица Елена Темникова заставила сердца своих поклонников затрепетать: звезда поделилась снимком, на котором она выглядит практически полностью обнаженной.

"По-моему я сгорела сегодня. Вечером узнаем))", -

озабоченно написала Елена на своей страничке в Instagram.

Подписчики Темниковой весьма бурно прореагировали на пикантное фото своей любимой звезды:

"Я думал низ в воде остался...а это купальник такой", "Хороший цвет купальника), "Мне показалось как будто она без трусов", "Супер секси!" (орфография и пунктуация оригиналов сохранены).