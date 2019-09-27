Нибиру
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Певица Елена Темникова заставила сердца своих поклонников затрепетать: звезда поделилась снимком, на котором она выглядит практически полностью обнаженной.
"По-моему я сгорела сегодня. Вечером узнаем))", -
озабоченно написала Елена на своей страничке в Instagram.
Подписчики Темниковой весьма бурно прореагировали на пикантное фото своей любимой звезды:
"Я думал низ в воде остался...а это купальник такой", "Хороший цвет купальника), "Мне показалось как будто она без трусов", "Супер секси!" (орфография и пунктуация оригиналов сохранены).
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