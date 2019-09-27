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"Низ в воде остался": Темникова выскочила из океана голая

Елена Темникова. Фото: instagram.com
Пикантный момент сняли на фото

Певица Елена Темникова заставила сердца своих поклонников затрепетать: звезда поделилась снимком, на котором она выглядит практически полностью обнаженной.

 "По-моему я сгорела сегодня. Вечером узнаем))", -

озабоченно написала Елена на своей страничке в Instagram.

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Публикация от Elena Temnikova ・ Темникова (@lenatemnikovaofficial)

Подписчики Темниковой весьма бурно прореагировали на пикантное фото своей любимой звезды:

"Я думал низ в воде остался...а это купальник такой",  "Хороший цвет купальника), "Мне показалось как будто она без трусов", "Супер секси!" (орфография и пунктуация оригиналов сохранены).

Валентина МАЙОРОВА
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