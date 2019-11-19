Певица знает выгодные ракурсы своих пышны форм

В последнее время Анастасия Каменских стала более раскрепощенной, чем раньше, а в ее Инстаграме с завидной регулярностью появляются провокационные кадры. Пока артистка завоевывает Запад своей новой песней Elefante, "Утро" вспоминает сексуальные снимки звезды, которыми она покорила тысячи поклонников по всему миру.

В гардеробе Каменских, наверняка, десятки купальников. Знаменитость меняет их на отдыхе, как перчатки, но обязательно покажет каждый комплект в соцсети. Белое бикини на загорелой артистке выглядит сногшибательно, уверены ее поклонники. Розовый купальник со стрингами вызвал не меньший ажиотаж среди интернет-пользователей, которые готовы любоваться на "орешек" звезды вечно.

"Попка огонь", "Потрогать бы", "Четкая попка", "Попа как у Ким!"

– восхищаются подписчики Каменских.

Иногда певица будоражит фантазию фанатов в одежде, но, выпячивая ягодицы, дает понять, что порой забывает про нижнее белье. Так Каменских показала "пятую точку" в золотой юбке, а до этого слегка прикрыла голые прелести белой футболкой. Взорвала Сеть звезда и кадром из постели, намекнув, что спит голая.

Однако подписчики певицы знают, какие трусы она предпочитает. Каменских то и дело публикует снимки в нижнем белье из ванны, иногда специально для этого приспустив штаны.