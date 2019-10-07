Певица пообещала прийти на встречу с фанатами топлес

Татьяна Котова, бывшая солистка группы "ВИА Гра", опубликовала в Instagram горячий кадр. На фото артистка в алой юбке позирует без верхней части одежды. Пышную грудь знаменитость заслонила веткой дерева, что возбудило ее поклонников.

"Если будет первое место, тогда в таком виде, как на фото, приду на фан встречу, как вам идея?"

- поделилась Котова, анонсировав конкурс, в котором участвует. Соревнование фанатов певицы заинтересовало куда меньше, чем полуоткрытая грудь. Подписчики принялись хвалить Татьяну за красоту.

"Танюшечка суперкрасавица", "Офигеннна", "Будь моя воля Татьяна: я бы назвал тебя самой красивой и сексуальной на планете Земля...", "Провоцируете? Когда же ты замуж выйдешь и перестанешь наших мужиков соблазнять?", "Тот редкий момент, когда хочется быть деревом", "Самая сексуальная", "Секс машина!", "Воплощение Афродиты на земле", – прокомментировали волнующий снимок Котовой поклонники.

Впрочем, некоторые интернет-пользователи пришли к выводу, что артистке не хватит смелости появиться на публике без бюстгальтера, другие же осудили за излишнюю откровенность:

"Что это за "приду голой"? Вы лучше бы делом занялись".