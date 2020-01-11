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Актриса и певица Татьяна Котова на радость поклонникам выложила в свой аккаунт в Instagram пикантное фото. На нем бывшая участница "ВИА Гры" полностью оголившись и прижавшись грудь к подушке лежит на кровати, которая плывет не то по морю, не то по океану.
Подписала свой снимок звезда так:
"Бесконечно можно смотреть на огонь, воду и на закаты"
Поклонников артистки восхитила фотография и они не скупились на комплименты в комментариях.
"Бесконечно можно смотреть только на тебя", " Красиво, красиво, красиво!!", "Секси", "Шикарно", "Очень красивое фото", "Ох, Афродита!) Море кипит)))", "Блин!!! Вот это красота неописуемая круто"
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