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Голая экс-солистка "ВИА Гры" прижала грудь к подушке

Голая экс-солистка "ВИА Гры" прижала грудь к подушке
Татьяна Котова. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Актриса разлеглась на кровати нагишом

Актриса и певица Татьяна Котова на радость поклонникам выложила в свой аккаунт в Instagram пикантное фото. На нем бывшая участница "ВИА Гры" полностью оголившись и прижавшись грудь к подушке лежит на кровати, которая плывет не то по морю, не то по океану. 

Подписала свой снимок звезда так: 

"Бесконечно можно смотреть на огонь, воду и на закаты"

Поклонников артистки восхитила фотография и они не скупились на комплименты в комментариях. 

"Бесконечно можно смотреть только на тебя", " Красиво, красиво, красиво!!", "Секси", "Шикарно", "Очень красивое фото", "Ох, Афродита!) Море кипит)))", "Блин!!! Вот это красота неописуемая круто"

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Сергей САЗОНОВ

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