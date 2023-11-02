Меладзе срочно прервал концерт в Дубаи

В зале произошел скандал

Известный артист Валерий Меладзе, несмотря на свою поддержку Украины, не лишился заработка. Певец высоко востребован у российской публики за границей, где продолжает до сих пор давать концерты. Билеты на выступления звезды скупают крайне активно, поскольку, вопреки политической позиции, народ очень любит его творчество и пронзительные песни.

Но не все з границей проходит у него гладко. Недавно одно из таких мероприятий обернулось скандалом, Меладзе даже пришлось срочно прервать свой концерт в Дубаи, поскольку в зале произошла драка. Россияне по неизвестной причине сцепились друг с другом, и пришлось вызывать охрану.

Это заметил артист, поскольку публика перестала смотреть в его сторону, обратив взор в адрес зачинщиков произошедшего. Тогда от перестал исполнять композиции, заявив в микрофон, что делает временную паузу.

"Там происходит некий кипиш", – отметил Меладзе.

В итоге, по данным СМИ, концерт продолжился только после того, как дебоширов вывели из зала.

Ранее Виктория Цыганова причислила Валерия Меладзе к предателям в России за его выступления в Дубаи.