"Нечисть": Цыганова с мужем перечислили предателей России

"Нечисть": Цыганова с мужем перечислили предателей России
Вика и Вадим Цыгановы. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Музыканты дали интервью

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН, РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ДУДЕМ ЮРИЕМ АЛЕКСАНДРОВИЧЕМ ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ДУДЯ ЮРИЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА

Популярная российская певица Вика Цыганова получила широкую известность не только как исполнительница песен в жанре шансон, но и как большая патриотка своей родины. В 2014 году она активно приветствовала возвращение Крыма в Россию, в а 2022 выступила в поддержку решения президента о начале специальной военной операции.

Сегодня они с мужем, поэтом и продюсером Вадимом Цыгановым не просто занимаются патриотической творческой деятельностью, но и непосредственно помогают российским солдатам на фронте, направляя личные средства на конкретные цели.

Вика и Вадим Цыганова живут вместе более 30 лет. Семейная пара негативно относится к коллегам по сцене, которые критикуют СВО. Таких звезд они считают предателями России.

Так, некоторое время назад в Дубае возник скандал с участием Олега Газманова, когда он, сославшись на усталость, отказался делать политические заявления. Вика Цыганова отреагировала крайне жестко, заявив, что больше не поедет в столицу ОАЭ к "нечисти".

Однако сегодня в интервью известному ютуб-блогеру, признанному иностранным агентом, певица уточнила, что не имела в виду Олега Газманова. А ее супруг подчеркнул, что "нечистью" являются другие артисты, которые также выступали в Дубае.

"Валерий Меладзе и Александр Ревва", – перечислил предателей России Вадим Цыганов.

Кстати, недавно Александр Ревва принял окончательное решение по отъезду из России.

*признан иноагентом в РФ

Фоторепортаж
В полку патриотов прибыло: какие звезды отказались от критики СВО
Сергей Лазарев. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com Диана Арбенина. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com Роман Билык. Фото: Photoagency Interpress / Global Look Press / www.globallookpress.com
Кристина Асмус. Фото: Pavel Kashaev / Global Look Press / www.globallookpress.com Миша Марвин. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com Алексей Кортнев. Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Источник: YouTube-шоу "вДудь" Юрия Дудя* ✓ Надежный источник
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