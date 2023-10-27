Россияне поддержали ликвидацию звезды Хаматовой

Россияне поддержали ликвидацию звезды Хаматовой
Чулпан Хаматова. Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
От актрисы отвернулись поклонники

До начала специальной военной операции Чулпан Хаматова пользовалась огромной поддержкой коллег, ее любили миллионы простых россиян, причем не только за творческие способности, но и за общественную деятельность. Однако актриса театра и кино умудрилась в одночасье похоронить и карьеру, и дело всей жизни.

После бегства в Латвию народная артистка России принялась поливать грязью свою родину, из-за чего от не отвернулись поклонники и коллеги. А сама звезда лишилась возможности зарабатывать сколько-нибудь приличные деньги.

Чулпан Хаматова какое-то время пыталась подрабатывать на вечеринках беглых российских олигархов, так сказать, торговать лицом за десять тысяч евро, часть из которых планировалось передать преступному киевскому режиму.

Потом актриса подалась в труппу Нового Рижского театра, которым руководит известный русофоб Алвис Херманис. Скандальное повеление знаменитости не осталось без внимания на родине, и власти Ульяновска ликвидировали звезду Чулпан Хаматовой на местной Аллее славы.

Примечательно, что простые россияне не просто инициировали, но и в дальнейшем поддержали решение местных властей. В социальных сетях она жестко раскритиковали беглую артистку.

"Закатилась ее звезда за плинтус…Доигралась, эмигрантка совести…В Прибалтике ей самое место, среди русофобов... Закатилась твоя звезда, распиаренная местными либералами актрисуля..." – написали пользователи сети.

Источник: Соцсети ✓ Надежный источник
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