"Уже говорит по-латышски": Вайкуле пришла в восторг от встречи с Хаматовой

Курс рубля
- Путин нанес первый удар по доллару: что говорят эксперты
- Коснется многих: Центробанк принял важное решение по доллару
- Эксперт объяснила очередное падение рубля
Звезда советской и латвийской сцены Лайма Вайкуле упомянула в одном из недавних интервью встречу с российской актрисой Чулпан Хаматовой – последняя, как известно, после СВО улетела с детьми в Ригу и пыталась покорить местную публику.
Певица призналась, что недавно побывала на премьере спектакля "Калигула" в Рижском театре имени Михаила Чехова с Шамилем Хаматовым в главной роли (38-летний артист – родной брат Чулпан). Там же и увидела саму Хаматову, раскритиковавшую Россию.
"Она решила поддержать своего брата. Было это очень трогательно – видно, что переживала. Выпили чаю, поговорили... Самое интересное, что Чулпан уже говорит по-латышски", – рассказала Лайма.
Хаматова, кстати, уже сдала экзамен на знание местного языка. Призналась журналистам, что решила во что бы то ни стало "преодолеть преграду голоса". Видимо, понемногу получается.
А недавно выяснилась любопытная информация: Чулпан готова вернуться в Россию на заработки. И даже назначила ответственное лицо, которое будет принимать предложения. Журналисты, обманным путем выведавшие детали, сообщили, что тот уже запросил данные о мероприятии и попросил выслать ему райдер для Чулпан.
В альянсе следят за происходящим в регионе
Некоторые не постеснялись продемонстрировать свою солидарность с киевским режимом