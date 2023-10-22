"Уже говорит по-латышски": Вайкуле пришла в восторг от встречи с Хаматовой

Лайма охотно поведала о встрече с импонирующей ей беглой звездой

Звезда советской и латвийской сцены Лайма Вайкуле упомянула в одном из недавних интервью встречу с российской актрисой Чулпан Хаматовой – последняя, как известно, после СВО улетела с детьми в Ригу и пыталась покорить местную публику.

Певица призналась, что недавно побывала на премьере спектакля "Калигула" в Рижском театре имени Михаила Чехова с Шамилем Хаматовым в главной роли (38-летний артист – родной брат Чулпан). Там же и увидела саму Хаматову, раскритиковавшую Россию.

"Она решила поддержать своего брата. Было это очень трогательно – видно, что переживала. Выпили чаю, поговорили... Самое интересное, что Чулпан уже говорит по-латышски", – рассказала Лайма.

Хаматова, кстати, уже сдала экзамен на знание местного языка. Призналась журналистам, что решила во что бы то ни стало "преодолеть преграду голоса". Видимо, понемногу получается.

А недавно выяснилась любопытная информация: Чулпан готова вернуться в Россию на заработки. И даже назначила ответственное лицо, которое будет принимать предложения. Журналисты, обманным путем выведавшие детали, сообщили, что тот уже запросил данные о мероприятии и попросил выслать ему райдер для Чулпан.