Хаматова согласилась приехать в Россию после заманчивого предложения

Хаматова согласилась приехать в Россию после заманчивого предложения
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Знаменитость не отказывается от заработка

Некогда любимая россиянами и властью страны Чулпан Хаматова после февральских событий спешно сбежала из страны. Знаменитость резко изменила своей провластной риторике и отказалась возвращаться назад, пока ситуация в России не изменится. По ее словам, сейчас места ей на родине нет, да и народ вряд ли примет ее без приклонения колена.

При этом вернуться назад ради заработков она готова. Для приема предложений Хаматова даже предусмотрительно назначила ответственного человека в стране, который принимает все предложения. Одно из них он даже посчитал невероятно заманчивым, без разбора заявив, что артистка согласна приехать в Россию ради такого корпоратива.

"Запросил подробную информацию о мероприятии, предложил выслать райдер", – рассказали журналисты, которые обманным маневром выведали информацию.

Они попытались также связаться и с другими сбежавшими из России артистами, сделав соответствующее приглашение, но те не были настолько благосклонно настроены, как представитель Хаматовой.

Ранее об отношениях с беглянкой высказался актер Марат Башаров, который в свое время вместе работал с ней над проектами.

Источник: Телепрограмма
По теме

Пугачева "слила" украинцам важные сведения от Минобороны РФ

Сенсацию выдали анонимные источники

Кадыров лишился соратника: мужчина умер в Москве

Названа причина смерти

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей