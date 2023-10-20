Хаматова согласилась приехать в Россию после заманчивого предложения

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Некогда любимая россиянами и властью страны Чулпан Хаматова после февральских событий спешно сбежала из страны. Знаменитость резко изменила своей провластной риторике и отказалась возвращаться назад, пока ситуация в России не изменится. По ее словам, сейчас места ей на родине нет, да и народ вряд ли примет ее без приклонения колена.
При этом вернуться назад ради заработков она готова. Для приема предложений Хаматова даже предусмотрительно назначила ответственного человека в стране, который принимает все предложения. Одно из них он даже посчитал невероятно заманчивым, без разбора заявив, что артистка согласна приехать в Россию ради такого корпоратива.
"Запросил подробную информацию о мероприятии, предложил выслать райдер", – рассказали журналисты, которые обманным маневром выведали информацию.
Они попытались также связаться и с другими сбежавшими из России артистами, сделав соответствующее приглашение, но те не были настолько благосклонно настроены, как представитель Хаматовой.
Ранее об отношениях с беглянкой высказался актер Марат Башаров, который в свое время вместе работал с ней над проектами.
Сенсацию выдали анонимные источники