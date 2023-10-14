Дебошир Башаров резко высказался о Хаматовой: "В губы не целовались"

Дебошир Башаров резко высказался о Хаматовой: "В губы не целовались"
Марат Башаров. Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев/Global Look Press/www.globallookpress.com
Артист раскрыл свое отношение к беглянке

В российском информационном пространстве продолжают обсуждать судьбы местных знаменитостей, решивших продолжить строить свою жизнь и карьеру за пределами России. Известный артист Марат Башаров рассказал, что думает об артистах-предателях.

Как известно, Марат славится своим вспыльчивым характером. Несколько раз он оказывался в центре внимания из-за жестокого обращения с женщинами. Высказываться излишне грубо в адрес покинувших Россию коллег Марат посчитал излишним, но все же весьма любопытным образом описал свое отношение к одной из уехавших за границу артисток – Чулпан Хаматовой.

Башаров обратил внимание, что в целом со звездами, которые оказались предателями родного государства, у него и ранее не было тесных контактов. Например, с ярой русофобкой Чулпан Хаматовой Марат даже снимался в одной киноленте, но это не сблизило коллег.

"С Хаматовой мы в губы не целовались, чтобы потом плакаться и делиться сокровенными вещами", – пикантно описал свое отношение к звезде артист.

К слову, ранее публика освистала внезапно запевшую Чулпан Хаматову.

Источник: СтарХит ✓ Надежный источник
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