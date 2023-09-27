"Хаматову уважаю": режиссер Бояков указал настоящих предателей родины

Есть те, кто ведут себя значительно хуже беглецов

Как известно, некоторые звезды после знаменательных событий прошлого года собрали вещички и отчалили за границу. Для верных фанатов такие поступки стали страшным ударом и большим предательством. Однако знаменитый театральный режиссер Эдуард Бояков считает, что большую опасность представляют не беглецы, а совсем другие люди.



Культурный деятель сразу подчеркнул, что не поддерживает действия знаменитостей с позицией, как у Чулпан Хаматовой и подобных ей. Неоднозначное поведение телеведущего Ивана Урганта также вызывает большие вопросы. Однако Эдуард уверен, что настоящая чума осталась в России.



Бояков заявил, что у него вызывают своего рода уважение действия звезд, которые сразу определились с позицией и покинули страну. При этом в России осталось огромное количество публичных личностей, которые выступают против спецоперации, но предпочитают помалкивать о таких непопулярный взглядах.

"Даже Чулпан Хаматову я уважаю больше, чем настоящих предателей, людей, которые остались в нашей стране, которые не поддерживают СВО, но об этом не говорят публично", – подчеркнул театральный деятель.

К слову, ранее публика освистала внезапно запевшую Хаматову.

