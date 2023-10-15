Вайкуле неожиданно встала на защиту россиян перед украинцами

Вайкуле неожиданно встала на защиту россиян перед украинцами
Фото: кадр YouTube.com
Артистка призналась в уважении к России

Прибалтийская певица Лайма Вайкуле дала новое интервью украинцам, которых она активно поддерживает с начала февраля. Те, в свою очередь, выражают звезде огромную признательность и постоянно просят выступить с новой речью, в которой она выскажется в негативном ключе о России.

Однако одно из последних интервью пошло не по намеченному плану. Вайкуле неожиданно устроила разборки с украинской журналисткой из-за разных взглядов на происходящее.

Певица высказалась о новом законе в Латвии, согласно которому россияне обязаны сдавать экзамен на знание латвийского языка, если они хотят проживать в стране. Артистка отметила, что она не до конца поддерживает инициативу, но понимает, что она обусловлена существующими реалиями. Хотя по ее мнению, россиян нужно принимать, особенно важных специалистов.

"Конечно, легче просто – "Все закрыто, никого не хочу ни видеть, ни слышать". Но у нас столько людей уехало из страны, молодежи. У нас нет никакого производства, у нас и войны нет. А если чуть уедете от центра, то там как будто война прошла", – рассказала она о Латвии.

Украинская журналистка отметила, что сейчас беглых знаменитых россиян подают за границей как героев. К примеру, Чулпан Хаматову. Об украинских людях говорят гораздо меньше, и не кажется ли ей, что русские снова перетягивают на себя одеяло и строят из себя главных мучеников.

"Зачем нам губить тех людей, которые думают так же, как и мы. Они влияют на умы людей. И у них есть свои поклонники. <...> Спросите у любого украинского беженца, как тяжело все оставить и уйти. То же самое там, как тяжело этим людям, которые были звезды, все бросить. Думаете, им хорошо?", – встала Вайкуле на защиту россиян перед украинцами. 

По ее словам, Хаматова поддерживала Кремль, поскольку не думала, что российская власть "окажется настолько плохой". 

Также знаменитость неожиданно заявила, что всегда относилась к России с уважением.

"У латышей знаете, какое главное кредо? "Чувствуй себя как дома, но не забывай, что ты в гостях". Мы всегда это соблюдаем. Когда мы приезжаем в любую страну, в Россию ли я ездила, например, я всегда относилась к этой стране с уважением. Потому что я приехала в гости", – заявила Вайкуле.

Ранее Лайма Вайкуле раскритиковала Пугачеву за прозвище Примадонны.

Источник: Утро.ру
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