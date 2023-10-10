"Глухая провинция": Раймонд Паулс выдал неприятную для Вайкуле правду о Латвии

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На фоне постоянной русофобии, пронизывающей все темы, касающиеся Прибалтики, мнение Паулса резко отличается от всего того, что говорят власти Латвии и других стран.
Маэстро советской эстрады не стесняется говорить правду. Латвийские журналисты ехидно пишут, что Паулсу захотелось говорить правду из-за собственной ненужности, не понимая при этом, что камень летит как раз в их огород.
Отказ от сотрудничества с Россией сделал хуже вовсе не нашей стране. Это Латвия превратилась в глухую провинцию в самом глобальном смысле этого слова. Евросоюз забирает человеческие ресурсы за копейки. Язык и культура деградируют, подавляют русский язык, что не мешает местным смотреть российские каналы и фильмы через интернет. В то же время латышский язык приходит в упадок – в Европе он не нужен. Стареет население, падает рождаемость.
Сказалось враждебное отношение латышей к русским и на экономике. Россия и Беларусь отказались от транзита через железную дорогу и море Прибалтики, переправляя грузы через Ленобласть. Соответственно, развилась безработица, уезжает молодежь. Знаменитое латвийское сельское хозяйство без русского рынка тоже сходит на нет – некуда продавать знаменитые сыры, масло, рыбу.
Композитор, написавший массу хитов для Лаймы Вакуле, как заправский аналитик разложил по полочкам всю ситуацию в Латвии, но он не знает, как выпутываться из того узла, который закрутили сами латыши.
Напомним, что недавно Лайма Вайкуле резко отказалась пообщаться с бывшим коллегой в Юрмале.
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