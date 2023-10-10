"Глухая провинция": Раймонд Паулс выдал неприятную для Вайкуле правду о Латвии

Знаменитый композитор утверждает, что его родина больше неинтересна ни Европе, ни странам бывшего Союза

На фоне постоянной русофобии, пронизывающей все темы, касающиеся Прибалтики, мнение Паулса резко отличается от всего того, что говорят власти Латвии и других стран.

Маэстро советской эстрады не стесняется говорить правду. Латвийские журналисты ехидно пишут, что Паулсу захотелось говорить правду из-за собственной ненужности, не понимая при этом, что камень летит как раз в их огород.

Отказ от сотрудничества с Россией сделал хуже вовсе не нашей стране. Это Латвия превратилась в глухую провинцию в самом глобальном смысле этого слова. Евросоюз забирает человеческие ресурсы за копейки. Язык и культура деградируют, подавляют русский язык, что не мешает местным смотреть российские каналы и фильмы через интернет. В то же время латышский язык приходит в упадок – в Европе он не нужен. Стареет население, падает рождаемость.

Сказалось враждебное отношение латышей к русским и на экономике. Россия и Беларусь отказались от транзита через железную дорогу и море Прибалтики, переправляя грузы через Ленобласть. Соответственно, развилась безработица, уезжает молодежь. Знаменитое латвийское сельское хозяйство без русского рынка тоже сходит на нет – некуда продавать знаменитые сыры, масло, рыбу.

Композитор, написавший массу хитов для Лаймы Вакуле, как заправский аналитик разложил по полочкам всю ситуацию в Латвии, но он не знает, как выпутываться из того узла, который закрутили сами латыши.

Напомним, что недавно Лайма Вайкуле резко отказалась пообщаться с бывшим коллегой в Юрмале.