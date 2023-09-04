"Лицо уехало куда-то": латвийская журналистка слила честные фото Пугачевой

Бывшую примадонну жестко подставили

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН, РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ МАКСИМОМ АЛЕКСАНДРОВИЧЕМ ГАЛКИНЫМ ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА МАКСИМА АЛЕКСАНДРОВИЧА ГАЛКИНА.



Сегодня прессу и многочисленных интернет-пользователей интересует каждый шаг экс-примадонны отечественной эстрады Аллы Пугачевой. После спешного отъезда вместе с семейством за границу артистка растеряла уважение публики, но любопытство к ее персоне никуда не исчезло. Эффект разорвавшейся бомбы произвели свежие фотографии с певицей.



Как известно, в погоне за внешней привлекательностью разменявшая восьмой десяток знаменитость уже несколько раз ложилась под нож пластического хирурга. Пугачева старается вернуть себе хотя бы призрак былой красоты и готова на любые хирургические вмешательства. Многие отмечают, что Алла Борисовна в этом вопросе перестаралась, теперь ее лицо больше похоже на маску.



Дабы скрыть это обстоятельство от широкой публики, Пугачева и ее ближайшее окружение выкладывают в социальные сети исключительно обработанные в фотошопе фотографии. На них экс-примадонна выглядит более-менее прилично. Однако артистка получила неожиданный удар в спину от латвийских товарищей. Журналистка из этой европейской страны опубликовала честные фотографии Пугачевой без фильтров.



Судя по всему, журналистка уговорила Аллу Борисовну на интервью. Для затравки она выложила в интернет фотографии с Пугачевой. Внешний вид певицы ужаснул публику.





"Бугры, мешки и кратеры"; "С такими друзьями врагов не надо, просто ужасно выглядит АБ"; "Все куда хуже, чем я думала, просто печаль"; "Лицо уехало куда-то, зачем такое было вообще обнародовать?" – пишут обескураженные комментаторы.

К слову, ранее стало известно, у какой певицы больше всего шансов стать новой примадонной отечественной эстрады.

