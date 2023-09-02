Не предала страну: кто станет новой Примадонной вместо Пугачевой

Алла Борисовна навсегда разочаровала публику

Спешный отъезд популярной некогда российской певицы Аллы Пугачевой за границу для многих прогремел как гром среди ясного неба. Первое время бывшая примадонна еще делала вид, что обязательно вернется, однако с течением времени стало понятно, что новым домом артистки стал Израиль. Разочарованные поклонники тут же лишили звезду статуса Примадонны. Теперь многие гадают, кто займет вакантное место Пугачевой на отечественной эстраде.



Следует отметить, что в свое время Алла Борисовна была непререкаемым авторитетом в сфере шоу-бизнеса. Многие звезды зажигались именно благодаря ее протекции. При этом немало артистов канули в Лету, так как тем или иным образом не угодили "Женщине, которая поет". Теперь власть утекла из рук артистки вместе с любовью публики.



Эксперт по светской тасовке, известный музыкант ISHAY уверен, что место Аллы Борисовны займет талантливая певица Анна Асти.

"У нее шикарный голос, и она, в отличие от Пугачевой, патриот своей страны и не сбежала "за бугор" – подчеркнул музыкант.

Стоит отметить, что молодая певица действительно пользуется бесконечной любовью публики и выпускает хит за хитом. Многие пророчат ей большое будущее на российской сцене.



Впрочем, недавно Анна Асти угодила в серьезный скандал. Девушка заявила о своем желании записать песню на украинском языке, чем вызвала недоумение у поклонников.

