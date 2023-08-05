Раскрыта последняя воля композитора Александра Колкера

Звезды не стало 1 августа

Несколько дней назад в культурной сфере нашей страны произошла очередная трагедия. 1 августа оборвался жизненный путь именитого композитора Александра Колкера. Смерть настигла известного музыканта на 90-м году жизни. Позже стала известна последняя воля звезды.

Как сообщил глава Союза композиторов Северной столицы Антон Танонов, Колкер завещал, чтобы его похороны прошли без гражданской панихиды. Музыкант хотел, чтобы его отправление в последний путь не сопровождалось шумным мероприятием, передает "Пятый канал".

Также Танонов подчеркнул, что в современном мире очень сложно найти композиторов, которые в своем мастерстве могли хотя бы приблизиться к ныне покойной звезде. Уход Колкера стал невосполнимой потерей.