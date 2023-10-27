Иноагент Макаревич* сжег последние мосты с Россией

Иноагент Макаревич* сжег последние мосты с Россией
Андрей Макаревич. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Рокер избавился от недвижимости

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН, РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ АНДРЕЕМ ВАДИМОВИЧЕМ МАКАРЕВИЧЕМ ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА АНДРЕЯ ВАДИМОВИЧА МАКАРЕВИЧА   

Народный артист России Андрей Макаревич* после начала специальной военной операции сбежал в Израиль и начал планомерно сжигать мосты с родиной. За полтора года лидер группы "Машина времени" сделал ряд скандальных заявлений, из-за которых от него отвернулись как поклонники, так и коллеги с патриотическими взглядами.

Россиян возмутила не только русофобия звезды, но и его лицемерная позиция. Изначально Андрей Макаревич* выступал против СВО, однако после обострения палестино-израильского отказался от якобы пацифистских взглядов и однозначно поддержал одну из воюющих сторон.

Конечно, рокер не стал возвращаться на Святую землю сразу после начала боевых действий – для начала он отработал все гонорары в Европе. Потом, конечно, артист успокоил новых земляков "патриотической" речью, но на всякий заявил, что воевать не пойдет.

Видимо, Андрей Макаревич* решил просто отсидеться до лучших времен. В Россию он не собирается возвращаться, ведь уже сжег последние мосты, избавившись от недвижимости.

У звезды оставались двухкомнатная квартира в Москве и роскошный особняк под Истрой. Имущество рокер переписал на родственников – больше у него нет собственности в нашей стране.

*В РФ признан иноагентом
Фоторепортаж
Война в Израиле: кто из российских звезд оказался в опасности
Алла Пугачева. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com Максим Галкин. Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Андрей Макаревич. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com Анатолий Белый. Фото: Ekaterina Tsvetkova / Global Look Press / www.globallookpress.com Семен Слепаков. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Источник: Telegram ✓ Надежный источник
По теме

Умер знаменитый телеведущий: ему было 74 года

Зрители очень любили знаменитость и с интересом смотрели его программы

Корчевников рухнул на пол прямо в эфире: зрители ахнули

Очередной выпуск шоу "Жизнь и судьба" поразил публику неожиданным поворотом

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей