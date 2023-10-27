Иноагент Макаревич* сжег последние мосты с Россией

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН, РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ АНДРЕЕМ ВАДИМОВИЧЕМ МАКАРЕВИЧЕМ ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА АНДРЕЯ ВАДИМОВИЧА МАКАРЕВИЧА
Народный артист России Андрей Макаревич* после начала специальной военной операции сбежал в Израиль и начал планомерно сжигать мосты с родиной. За полтора года лидер группы "Машина времени" сделал ряд скандальных заявлений, из-за которых от него отвернулись как поклонники, так и коллеги с патриотическими взглядами.
Россиян возмутила не только русофобия звезды, но и его лицемерная позиция. Изначально Андрей Макаревич* выступал против СВО, однако после обострения палестино-израильского отказался от якобы пацифистских взглядов и однозначно поддержал одну из воюющих сторон.
Конечно, рокер не стал возвращаться на Святую землю сразу после начала боевых действий – для начала он отработал все гонорары в Европе. Потом, конечно, артист успокоил новых земляков "патриотической" речью, но на всякий заявил, что воевать не пойдет.
Видимо, Андрей Макаревич* решил просто отсидеться до лучших времен. В Россию он не собирается возвращаться, ведь уже сжег последние мосты, избавившись от недвижимости.
У звезды оставались двухкомнатная квартира в Москве и роскошный особняк под Истрой. Имущество рокер переписал на родственников – больше у него нет собственности в нашей стране.
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