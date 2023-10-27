Покинувшая Израиль Пугачева хочет вернуться в Россию

Певица тоскует по родине

Некогда Алла Пугачева была звездой номер один на отечественной эстраде, без мнения которой не обходилось решение многих вопросов. Злые языки поговаривали, что певица при желании могла перекрыть кислород или, наоборот, дать дорогу любому артисту – не зря же ее называли Примадонной.

Однако после бегства из России и ряда скандальных заявлений исполнительница хита "Арлекино" растеряла былую славу, от нее отвернулись поклонники и коллеги. Да и жизнь в Израиле трудно назвать беззаботной старостью, о которой мечтала Алла Пугачева.

В основном народной артистке СССР приходилось сидеть дома и нянчиться с детьми, пока муж-иноагент катался по гастролям. После эскалации исторического конфликта между Палестиной и Израилем юморист вновь уехал в Европу. А на выступлении в Польше он намекнул на развод с Примадонной.

Сама Алла Пугачева тоже покинула Святую землю и перебралась с детьми на Кипр. Однако ее подруга и бывшая портниха Любовь Аксенова уверена, что звезда тоскует по родине и хочет вернуться в Россию.

"Она тоскует. Алла прекрасно понимает, в какой ситуации оказалась. Домой ей хочется, но дети есть дети..." – отметила она.

При этом подруга певицы призвала организовать на российском ТВ специальную программу, в ходе которой поклонники рассказали бы, насколько любят и ждут Аллу Пугачеву на родине.

