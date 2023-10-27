Покинувшая Израиль Пугачева хочет вернуться в Россию

Покинувшая Израиль Пугачева хочет вернуться в Россию
Алла Пугачева. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Певица тоскует по родине

Некогда Алла Пугачева была звездой номер один на отечественной эстраде, без мнения которой не обходилось решение многих вопросов. Злые языки поговаривали, что певица при желании могла перекрыть кислород или, наоборот, дать дорогу любому артисту – не зря же ее называли Примадонной.

Однако после бегства из России и ряда скандальных заявлений исполнительница хита "Арлекино" растеряла былую славу, от нее отвернулись поклонники и коллеги. Да и жизнь в Израиле трудно назвать беззаботной старостью, о которой мечтала Алла Пугачева.

В основном народной артистке СССР приходилось сидеть дома и нянчиться с детьми, пока муж-иноагент катался по гастролям. После эскалации исторического конфликта между Палестиной и Израилем юморист вновь уехал в Европу. А на выступлении в Польше он намекнул на развод с Примадонной.

Сама Алла Пугачева тоже покинула Святую землю и перебралась с детьми на Кипр. Однако ее подруга и бывшая портниха Любовь Аксенова уверена, что звезда тоскует по родине и хочет вернуться в Россию.

"Она тоскует. Алла прекрасно понимает, в какой ситуации оказалась. Домой ей хочется, но дети есть дети..." – отметила она.

При этом подруга певицы призвала организовать на российском ТВ специальную программу, в ходе которой поклонники рассказали бы, насколько любят и ждут Аллу Пугачеву на родине.

Фоторепортаж
Война в Израиле: кто из российских звезд оказался в опасности
Алла Пугачева. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com Максим Галкин. Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Андрей Макаревич. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com Анатолий Белый. Фото: Ekaterina Tsvetkova / Global Look Press / www.globallookpress.com Семен Слепаков. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Источник: Московский комсомолец ✓ Надежный источник
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