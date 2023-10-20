Галкина* обвинили в работе на западные спецслужбы

Галкина* обвинили в работе на западные спецслужбы
Максим Галкин. Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Мужа Пугачевой вывели на чистую воду

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН, РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ МАКСИМОМ АЛЕКСАНДРОВИЧЕМ ГАЛКИНЫМ ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА МАКСИМА АЛЕКСАНДРОВИЧА ГАЛКИНА  

Некогда популярный в России юморист, а ныне иностранный агент Максим Галкин* после эскалации конфликта между Палестиной и Израилем начал вести себя довольно странно и даже нелогично, на что обратил внимание экс-депутат Роман Худяков. Политик выразил уверенность, что муж Аллы Пугачевой работает на западные спецслужбы.

После начала боевых действий в сети всплыла фотография из аэропорта имени Бен-Гуриона, на которой была запечатлена пара, похожая на Максима Галкина* и Аллу Пугачеву. Однако комик сразу же вышел на связь и сообщил, что не собирается покидать Израиль.

Он также отметил, что не пойдет защищать новую родину с оружием в руках, но вместо этого готов сдавать кровь. И все бы ничего, но через несколько дней шоумен сделал совершенно противоположное заявление, мол не собирается отменять концерты из-за войны, поэтому летит в Европу.

Бывший народный избранник подчеркнул, что только у человека подневольного слова настолько расходятся с делом. Он напомнил слова замдиректора ЦПУ о вербовке российских звезд и пришел к выводу, что Максим Галкин* летит на встречу с западными кураторами за новыми методичками.

"К сожалению, в России уголовное дело на Максима [Галкина*] не заводят. Иначе можно было бы отследить контакты с зарубежными спецслужбами..." – отметил Роман Худяков.

По его словам, муж Аллы Пугачевой должен будет за денежное вознаграждение рассказать во время выступлений об успехах США и Великобритании, а также о сближении "тоталитарных" России и Китая.

*В РФ признан иноагентом

Источник: Telegram ✓ Надежный источник
По теме

Что будет с долларом: бежать в обменники сломя голову рано

Люди с негодованием наблюдают за ростом "бакса"

Теряет память и не узнает друзей: что стало со звездой "Бриллиантовой руки"

Время не щадит никого

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей