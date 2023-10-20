Мужа Пугачевой вывели на чистую воду

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН, РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ МАКСИМОМ АЛЕКСАНДРОВИЧЕМ ГАЛКИНЫМ ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА МАКСИМА АЛЕКСАНДРОВИЧА ГАЛКИНА



Некогда популярный в России юморист, а ныне иностранный агент Максим Галкин* после эскалации конфликта между Палестиной и Израилем начал вести себя довольно странно и даже нелогично, на что обратил внимание экс-депутат Роман Худяков. Политик выразил уверенность, что муж Аллы Пугачевой работает на западные спецслужбы.

После начала боевых действий в сети всплыла фотография из аэропорта имени Бен-Гуриона, на которой была запечатлена пара, похожая на Максима Галкина* и Аллу Пугачеву. Однако комик сразу же вышел на связь и сообщил, что не собирается покидать Израиль.

Он также отметил, что не пойдет защищать новую родину с оружием в руках, но вместо этого готов сдавать кровь. И все бы ничего, но через несколько дней шоумен сделал совершенно противоположное заявление, мол не собирается отменять концерты из-за войны, поэтому летит в Европу.

Бывший народный избранник подчеркнул, что только у человека подневольного слова настолько расходятся с делом. Он напомнил слова замдиректора ЦПУ о вербовке российских звезд и пришел к выводу, что Максим Галкин* летит на встречу с западными кураторами за новыми методичками.

"К сожалению, в России уголовное дело на Максима [Галкина*] не заводят. Иначе можно было бы отследить контакты с зарубежными спецслужбами..." – отметил Роман Худяков.

По его словам, муж Аллы Пугачевой должен будет за денежное вознаграждение рассказать во время выступлений об успехах США и Великобритании, а также о сближении "тоталитарных" России и Китая.

*В РФ признан иноагентом