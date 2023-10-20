По детям Пугачевой нанесли серьезный удар

Наследникам звезд живется нелегко

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН, РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ МАКСИМОМ АЛЕКСАНДРОВИЧЕМ ГАЛКИНЫМ ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА МАКСИМА АЛЕКСАНДРОВИЧА ГАЛКИНА



Наследники народный артистки СССР Аллы Пугачевой и некогда популярного пародиста Максима Галкина* – десятилетние Лиза и Гарри – сегодня находятся под серьезным ударом, в прямом и переносном смысле. Из-за эскалации палестино-израильского конфликта дом звездного семейства оказался в зоне ракетного обстрела.

Примадонна с мужем и детьми вынуждена время от времени прятаться в бомбоубежище, чтобы спастись от вражеского удара. При этом, несмотря на реальную угрозу жизни.

Однако Галкин* на фоне происходящего не собирается возвращаться в Россию, чем наносит второй удар по детям. Уехать из Израиля и бросить наследников на жену, он вполне готов. Пока Алла Пугачева нянчится с Лизой и Гарри, юморист катается по миру с гастролями.

Дети почти не видят отца, хотя все время сидят дома. Из-за войны их школа не работает. При этом Алла Пугачева каждый месяц выкладывает почти 300 тысяч рублей за обучение двоих наследников, уточняет издание "Дни.ру".

Примерно такую же сумму Максим Галкин* с супругой платили за обучение детей в России. В школе Лиза и Гарри смогли завести дружбу с одноклассниками. Однако родители лиши их друзей, увезя с собой в Израиль.

*Признан иноагентом в РФ