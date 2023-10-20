По детям Пугачевой нанесли серьезный удар

По детям Пугачевой нанесли серьезный удар
Алла Пугачева. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Наследникам звезд живется нелегко

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН, РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ МАКСИМОМ АЛЕКСАНДРОВИЧЕМ ГАЛКИНЫМ ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА МАКСИМА АЛЕКСАНДРОВИЧА ГАЛКИНА   

Наследники народный артистки СССР Аллы Пугачевой и некогда популярного пародиста Максима Галкина* – десятилетние Лиза и Гарри – сегодня находятся под серьезным ударом, в прямом и переносном смысле. Из-за эскалации палестино-израильского конфликта дом звездного семейства оказался в зоне ракетного обстрела.

Примадонна с мужем и детьми вынуждена время от времени прятаться в бомбоубежище, чтобы спастись от вражеского удара. При этом, несмотря на реальную угрозу жизни.

Однако Галкин* на фоне происходящего не собирается возвращаться в Россию, чем наносит второй удар по детям. Уехать из Израиля и бросить наследников на жену, он вполне готов. Пока Алла Пугачева нянчится с Лизой и Гарри, юморист катается по миру с гастролями.

Дети почти не видят отца, хотя все время сидят дома. Из-за войны их школа не работает. При этом Алла Пугачева каждый месяц выкладывает почти 300 тысяч рублей за обучение двоих наследников, уточняет издание "Дни.ру".

Примерно такую же сумму Максим Галкин* с супругой платили за обучение детей в России. В школе Лиза и Гарри смогли завести дружбу с одноклассниками. Однако родители лиши их друзей, увезя с собой в Израиль.

*Признан иноагентом в РФ
Источник: Дни.ру ✓ Надежный источник
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