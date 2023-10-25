Пугачеву ждет куча проблем на Кипре

Муж звезды уже покинул Израиль

Отсидеться в Израиле на фоне СВО у народной артистки СССР Аллы Пугачевой не получилось. Не остался на Святой земле и ее муж-иноагент, ранее обещавший уж на этот раз никуда не убегать. Юморист довольно быстро отказался от своих слов и улетел в Европу на гастроли.

Несколько дней назад СМИ сообщили, что Примадонна тоже покинула Израиль. Алла Пугачева вместе с детьми якобы перебралась на Кипр, что вполне логично, ведь звездное семейство потенциально находилось в зоне ракетного удара со стороны боевиков ХАМАС.

Однако на самом Кипре пока не видели исполнительницу хита "Миллион алых роз". По словам соседей, вилла артистки все еще пустует, хотя среди русской диаспоры ходят слухи о появлении певицы.

Так или иначе, Аллу Пугачеву ждет куча проблем на островном государстве, если она там появится. Местные жители раскрыли особенности жизни на Кипре.

"Алле не подходит климат, там влажность и очень душно. Сейчас плюс 34 градуса", – рассказала Марина.

Действительно, 74-летняя звезда плохо переносит жару и духоту, из-за чего летом переезжает в Юрмалу и селится рядом с подружкой Лаймой Вайкуле.

"Дорогая недвижимость, обслуживание, еда, рестораны, ремонт", – предупредила Екатерина.

Возможно, высокие расходы сможет покрыть отец семейства, однако сама Алла Пугачева уже не зарабатывает, так как закрыла бизнес в России и перестала выходить на сцену.

Еще одна серьезная проблема для престарелой певицы – медицина. Например, услуги стоматолога на Кипре обойдутся минимум в пять раз дороже, чем в России, но качество, по словам местных русских, сильно хромает.