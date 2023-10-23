Раскрыто местоположение Пугачевой после спешного побега из Израиля

Раскрыто местоположение Пугачевой после спешного побега из Израиля
Алла Пугачева. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Примадонна забрала с собой детей

Мечтавшая о спокойной старости Алла Пугачева не смогла обрести покой даже после бегства из России. Эскалация исторического конфликта между Палестиной и Израилем вынудила народную артистку СССР покинуть Святую землю тоже.

Ходят слухи, что Алла Пугачева не хотела уезжать из Москвы, якобы на переезде в Израиль после начала СВО настоял ее муж, позже получивший статус иностранного агента в РФ. На палестино-израильского войну комик отреагировал однозначно, мол не собирается покидать историческую родину.

Однако позже шоумен изменил свое решение и через социальные сети сообщил, что уезжает в Европу на гастроли. Видимо, Алла Пугачева тоже не захотела сидеть с детьми в зоне потенциального ракетного обстрела.

По данным газеты "Комсомольская правда", Примадонна покинула Израиль. Звезда вместе с наследниками Лизой и Гарри перебралась на Кипр, уточняет телеканал "360". Знакомые певицы утверждают, что она собирается провести на островном курорте ближайший год.

Ранее Алла Пугачева приобрела на Кипре роскошный особняк, стоимость которого позволил и певице, и ее детям получить гражданство республики. Как сообщает "Радио 1", артистка выложила за недвижимость более двух миллионов долларов.

Ранее музыкальный критик Сергей Соседов заявил, что карьера Примадонны окончена. По его словам, Алле Пугачевой уже нечем петь.

Источник: Комсомольская правда ✓ Надежный источник
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