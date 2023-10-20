"Уже все": Соседов сообщил трагическую весть о Пугачевой

"Уже все": Соседов сообщил трагическую весть о Пугачевой
Алла Пугачева. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Поклонники звезды шокированы

Народная артистка СССР Алла Пугачева со времен бегства в Израиль растеряла часть поклонников. От исполнительницы хита "Миллион алых" роз отвернулись не только фанаты, но и коллеги по сцене. Многие россияне не простили Примадонне и ее мужу-иноагенту скандальных заявлений про СВО, власть и народ России.

Однако певица все еще не теряет актуальности в нашей стране. Согласно исследованию ВЦИОМ, четыре процента россиян считают ее лидером отечественной эстрады.

Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин даже выразил уверенность, что Алла Пугачева может возобновить концертную деятельность в России. По его словам, на выступлениях Примадонны в нашей стране будет аншлаг.

Однако известный журналист и критик Сергей Соседов категорически не согласен с позицией мужа певицы Валерии. Он шокировал фанатов Аллы Борисовны трагической вестью.

"Она не будет собирать никакие аншлаги. Ее карьера окончена. Уже все", – заявил Сергей Соседов.

Критик напомнил, что звезда уже давно не поет. По его словам, артистке уже нечем петь, а разовые "случайные" выходы на сцену ничего не значат.

Кстати, Алла Пугачева в рейтинге лидеров эстрады заняла всего лишь седьмое место. Победу россияне присудили Полине Гагариной.

Источник: Абзац ✓ Надежный источник
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