Пугачева "слила" украинцам важные сведения от Минобороны РФ

Сенсацию выдали анонимные источники

За годы своей деятельности Алла Пугачева успела обзавестись огромным количеством влиятельных друзей. Пресс-секретарю Дмитрию Пескову, например, до сих пор припоминают разговор с артистой во время похорон Юдашкина и целование ручки. Представители во власти – не единственные, кто поддерживает с ней хорошие отношения. Как оказалось, у Примадонны имеются и свои источники в российском Минобороны. По крайней мере, об этом пишут украинские СМИ и анонимные Telegram-каналы.

По их заявлению, Пугачева "слила" украинцам важные сведения от Министерства обороны России по поводу СВО. Информация может являться частю государственной тайны, поскольку касается сроков завершения конфликта.

"Точно закончим в следующем году. Если успеем все, что задумали, то в январе, если нет, то в марте-апреле", – передают содержание информации осведомители.

После этого, якобы, знаменитость точно сможет вернуться в страну без каких-либо проблем, поскольку людей, которые захотят ее преследовать по политическим причинам, "точно не будет". Такое заявление Пугачевой сделал неназванный "заместитель Шойгу".

Неизвестно, насколько информация является правдивой. Аналогичный источник заявил, что Примадонне даже предлагали занять место в команде Путина после всех резких заявлений, но она отказалась. Хотя вряд ли бы российские власти пошли на такой шаг – для них взять к себе Пугачеву было бы крайне глупым шагом, поскольку артистку российское общество давно оклеймило предательницей.

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