Галкин* официально объявил об отъезде из Израиля: куда уехал юморист

Галкин* официально объявил об отъезде из Израиля: куда уехал юморист
Максим Галкин*. Фото: Genrietta Peryan/Global Look Press/www.globallookpress.com
Действия комика раздражают публику

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННЫХ АГЕНТОВ МАКСИМА АЛЕКСАНДРОВИЧА ГАЛКИНА*

Каждый шаг бывшего любимца российских зрителей, известного юмориста Максима Галкина* подвергается детальному анализу и вызывает бурную реакцию в социальных сетях. Стало известно, что на данный момент Максим покинул свое звездное семейство и уехал из Израиля.

Об этом юморист официально заявил в информационном пространстве. Надо полагать, что военные действия, захлестнувшие его новую родину, для Максима не являются достойным поводом, чтобы поставить на паузу концертную деятельность и хотя бы на время перестать кривляться за барыши.

"Я уже прилете на Кипр и завтра состоится мой концерт. С новой программой выступлю в Лимассоле", – объявил радостный из-за возможности заработать юморист.

В социальных сетях продолжают ерничать на тему патриотизма Максима. Люди с сарказмом отмечают, что охваченная кровавыми разборками новая родина вряд ли оценит такую солидарность комика с жертвами войны.

Ранее был опубликован список со звездами, которые также покинули Израиль.

*признан иностранным агентом на территории Российской Федерации


Источник: Утро.ру ✓ Надежный источник
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