В суде отказались браться за дело сбежавшего Галкина*

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННЫХ АГЕНТОВ МАКСИМА АЛЕКСАНДРОВИЧА ГАЛКИНА* И МИХАИЛА АЛЕКСАНДРОВИЧА ГЛИКИНА*
Информация о грозящем шоумену Максиму Галкину* штрафе из-за нарушения закона о статусе иностранного агента в действительности ошибочна – все дело в допущенной ошибке в электронной базе суда, о чем стало известно сегодня, 18 октября.
Днем ранее появилась информация, что в отношении Галкина появился протокол из-за непредоставления информации о деятельности иностранного агента. Правда, суд получил протокол в отношении человека со схожей фамилией – Гликина* М.А. К Галкину же это никакого отношения не имеет.
В реестре Минюста действительно фигурирует журналист Гликин Максим Александрович, включенный в список еще в июле 2021 года.
"Карточка на Галкина М.А. была составлена ошибочно", – пояснили суде в комментариях для журналистов.
*признан иностранным агентом решением Минюста
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