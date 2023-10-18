В суде отказались браться за дело сбежавшего Галкина*

А все дело в том, что сотрудники ошиблись карточкой из-за похожей фамилии

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННЫХ АГЕНТОВ МАКСИМА АЛЕКСАНДРОВИЧА ГАЛКИНА* И МИХАИЛА АЛЕКСАНДРОВИЧА ГЛИКИНА*



Информация о грозящем шоумену Максиму Галкину* штрафе из-за нарушения закона о статусе иностранного агента в действительности ошибочна – все дело в допущенной ошибке в электронной базе суда, о чем стало известно сегодня, 18 октября.

Днем ранее появилась информация, что в отношении Галкина появился протокол из-за непредоставления информации о деятельности иностранного агента. Правда, суд получил протокол в отношении человека со схожей фамилией – Гликина* М.А. К Галкину же это никакого отношения не имеет.

В реестре Минюста действительно фигурирует журналист Гликин Максим Александрович, включенный в список еще в июле 2021 года.

"Карточка на Галкина М.А. была составлена ошибочно", – пояснили суде в комментариях для журналистов.



интернет-издание "Подмосковье Сегодня" сообщает, что Галкин ныне собирается выдвинуться за пределы Израиля, воюющего с ХАМАС. В социальных сетях шоумен сообщил публике, что отправляется по Европе с туром (главным образом, по восточной части). На какой срок – неизвестно. Однако подписчики прекрасно знают, что шоумен обеспечивает всю семью, включая Аллу Борисовну Пугачеву. Вот и работает на износ.

*признан иностранным агентом решением Минюста