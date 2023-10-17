Галкин* послал на три буквы разоблачившего его побег из Израиля подписчика

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН, РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ МАКСИМОМ АЛЕКСАНДРОВИЧЕМ ГАЛКИНЫМ* ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА МАКСИМА АЛЕКСАНДРОВИЧА ГАЛКИНА*
Максим Галкин* буквально несколько дней назад истово утверждал, что Святой земле, где ныне живет, станет помогать любыми способами и ни за что не покинет Землю Обетованную. Но, разумеется, клятв не сдержал.
И недели не прошло, как обещания юмориста пошли прахом. Внезапно у него возникла неотложная надобность поехать на гастроли в Европу.
Понятное дело, что перед мощным финансовым магнитом весь патриотизм, принципиальность и обещания помочь трусливо отступили. Поклонники трудового энтузиазма Галкина* не оценили и принялись разоблачать его лживые речи и побег.
Возмущенный супруг Пугачевой далекими от цензуры словами ответил одному из подписчиков, упрекнувшего его в побеге от войны под предлогом гастролей. И вызвал тем самым куда большую волну негатива и злости от подписчиков. Они не преминули высказать ему, что теперешняя ситуация в мире для него – просто повод заработать. И его слова о моральных принципах и истинах – грязная ложь.
Ранее Утро.ру писало, что сбежавшего из России Галкина* ждет суд.
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