Над сбежавшим из России Галкиным* состоится суд

Шоумена обвинили в нарушении законодательства

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН, РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ МАКСИМОМ АЛЕКСАНДРОВИЧЕМ ГАЛКИНЫМ ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА МАКСИМА АЛЕКСАНДРОВИЧА ГАЛКИНА



Максим Галкин может нарваться на штраф размером до 50 тысяч рублей из-за непредоставленной информации в Министерство юстиции. Больше года юморист имеет в России статус иностранного агента, который тщетно пытался оспорить в суде.

В картотеке Головинского суда столицы появилось административное дело – супруг Аллы Пугачевой не предоставил информацию сведений, необходимых в соответствии с законодательством. Санкция за нарушение для физлица влечет штраф суммой от 30 до 50 тыс. рублей.

Пока что сам шоумен никак не комментировал информацию. Галкин имеет статус иностранного агента с сентября прошлого года. В Минюсте объяснили, что тот получал финансирование от Киева, осуществляя "политическую деятельность". Артист проживает за пределами России с 2022 года.

Новая критика в адрес Максима со стороны российской аудитории возникла после громких заявлений шоумена о конфликте между Израилем и Палестиной. Артист объявил себя израильтянином, поддержав действия ЦАХАЛ. На этот раз россияне с насмешкой отреагировали на новость о предполагаемом выезде комика из Израиля, которому тот расписался в любви и преданности.