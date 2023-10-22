"Из машины вылезала с трудом": соседи заподозрили у Пугачевой серьезную болезнь

Что происходит с певицей - неизвестно

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА МАКСИМА АЛЕКСАНДРОВИЧА ГАЛКИНА



Cоседи до сих пор не знают, кто обитает в замке Аллы Борисовны Пугачевой в деревне Грязь – само ли семейство Примадонны или совершенно неизвестные люди. Однако кое-что о певице рассказать местные могут: оказывается, у той обострились проблемы со здоровьем до того, как звезда улетела в Израиль.

О том, что певица не в порядке, можно было даже судить по вполне очевидным признакам.

"Она даже из машины вылезала с большим трудом. Как же она по сцене скачет?" – делятся местные, предположив, что в тот момент певица себя плохо чувствовала из-за предполагаемого обострения неизвестной болезни.

Отношение к Пугачевой и ее супругу у соседей было на уровне – пара весьма располагала к себе. Впрочем, те ни с кем особо не сближались и не спешили предлагать свою дружбу.

И Пугачева, и Галкин*, оказывается, были вполне простыми людьми: гуляли по деревне и со всеми здоровались. Кстати, на удивление, звездой сельского эпатажа был Максим: если Алла предпочитала весьма простую одежду, тот расшагивал в ботфортах и цветных пиджаках.

А до этого местные рассказывали о том, как вдруг "ожил" замок певицы в Грязи.