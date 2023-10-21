Замок Пугачевой и Галкина* "ожил": слышен детский плач

Замок Пугачевой и Галкина* "ожил": слышен детский плач
Алла Пугачева. Фото: Vadim Tarakanov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Что-то странное творится с резиденцией артистов

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА МАКСИМА АЛЕКСАНДРОВИЧА ГАЛКИНА

В то время, когда Алла Пугачева и ее муж Максим Галкин* еще прекрасно жили в нашей стране, особой гордостью семейства был роскошный замок в деревне Грязь. Когда артисты на фоне событий зимы прошлого года перебрались на новую родину в Израиль, внимание общественности к замку только возросло. Недавно появилась любопытная информация о том, что резиденция артистов "ожила".

Все началось с того, что в социальных сетях стали писать о подозрительной активности вокруг замка и внутри него. Журналисты решили проверить, в чем дело, и лично отправились на разведку. Выяснилось, что в замке действительно бурлит жизнь. Рядом с ним припаркованы несколько автомобилей, а внутрь резиденции опальных артистов проходят некие люди.

Однако все попытки разговорить незнакомцев не увенчались успехом. Люди явно продемонстрировали, что не будут разговаривать с журналистами. Впрочем, визуальный осмотр тоже дал свои плоды. Отправившись на прогулку вокруг замка, журналистка "Аргументов и фактов" зафиксировала несколько любопытных деталей.

В какой-то момент она услышала странный звук, похожий на работу лебедки, а затем и вовсе послышался отчетливый детский плач, что выглядит весьма таинственно. Возможно, у замка все же появились новые хозяева, однако никакой точной информации по этому поводу пока нет.

К слову, ранее Максима Галкина* обвинили в работе на западные спецслужбы.

*признан иностранным агентом в России

Источник: Аргументы и факты ✓ Надежный источник
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