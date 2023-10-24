Россия примет Пугачеву с распростертыми объятиями - Пригожин

Певицу здесь любят и чествуют до сих пор, уверен продюсер

В скором времени Алла Пугачева сможет вернуться в Россию после длительного отсутствия и годовой миграции в Израиле, считает звездный продюсер Иосиф Пригожин. Супруг Валерии уверен, что страна по-прежнему любит Примадонну.

Иосиф напомнил, что Аллу Борисовну, между прочим, из страны никто не выгонял – она лишь отправилась за ее пределы вместе с супругом. И Примадонна, уверен Пригожин, до сих пор остается для страны "великой певицей, несмотря на все, что говорила или не говорила".

По всей видимости, слухи совершенно не заботят исполнительницу, учитывая, как явно та обозначила собственную позицию. Публичность позволила той сформировать определенную "броню". Надо думать, что и на негатив в свой адрес Пугачева настроена соответствующим образом – то есть никак его не воспринимает, полагает муж Валерии.

Не так давно Иосиф утверждал, что Пугачева со спокойной душой и совершенно беспрепятственно может возобновить в России концертную деятельность, а публика примет ее с тем же восторгом, что и до известных всем событий на Украине. И, конечно, все билеты будут раскуплены зрителями в мгновение ока.