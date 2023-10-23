Галкин* пожаловался на проблемы с работой из-за "российской руки"

Галкин* пожаловался на проблемы с работой из-за "российской руки"
Максим Галкин*. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Артист уверен, что Москва следит за ним

Некогда любимый россиянами комик Максим Галкин* давно и безвозвратно расплевался с нашей страной. Сейчас он вместе с супругой Аллой Пугачевой живет в Израиле, а также активно гастролирует. При этом комик уверен, что российские власти следят за ним и делают все для того, что бы испортить жизнь опальному комику.

Так, на недавнем выступлении на Кипре юморист начал жаловаться на "козни" Москвы, которая, по его мнению, виновна в том, что Максим лишился приличного источника доходов. Речь идет о концертах в казахстанских городах, которые были отменены некоторое время назад.

Стоит отметить, что решение Казахстана вызвало у Галкина* настоящую истерику. Надо полагать, юморист рассчитывал неплохо заработать на стране, в которой проживает много русских людей. Как известно, сегодня Галкин* в одиночку содержит звездное семейство, так как его жена Пугачева прекратила концертную деятельность.

На недавнем выступлении Галкин* прямо обвинил Москву в ситуации с Казахстаном.

"Недрогнувшая российская рука дотянулась до Астаны и Алматы", – заявил лицедей.

К слову, недавно Максим Галкин* впервые пожалел о своей поддержке Украины.

*признан иностранным агентом на территории Российской Федерации

Источник: Комсомольская правда ✓ Надежный источник
По теме

Галкина* разнесли в клочья из-за скандальных заявлений на Кипре

Муж Пугачевой сбежал из Израиля

Стал известен ответ России на поставки ракет ATACMS Украине

К противодействию готовились давно

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей