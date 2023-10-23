Галкин* пожаловался на проблемы с работой из-за "российской руки"

Артист уверен, что Москва следит за ним

Некогда любимый россиянами комик Максим Галкин* давно и безвозвратно расплевался с нашей страной. Сейчас он вместе с супругой Аллой Пугачевой живет в Израиле, а также активно гастролирует. При этом комик уверен, что российские власти следят за ним и делают все для того, что бы испортить жизнь опальному комику.



Так, на недавнем выступлении на Кипре юморист начал жаловаться на "козни" Москвы, которая, по его мнению, виновна в том, что Максим лишился приличного источника доходов. Речь идет о концертах в казахстанских городах, которые были отменены некоторое время назад.



Стоит отметить, что решение Казахстана вызвало у Галкина* настоящую истерику. Надо полагать, юморист рассчитывал неплохо заработать на стране, в которой проживает много русских людей. Как известно, сегодня Галкин* в одиночку содержит звездное семейство, так как его жена Пугачева прекратила концертную деятельность.



На недавнем выступлении Галкин* прямо обвинил Москву в ситуации с Казахстаном.

"Недрогнувшая российская рука дотянулась до Астаны и Алматы", – заявил лицедей.

К слову, недавно Максим Галкин* впервые пожалел о своей поддержке Украины.





*признан иностранным агентом на территории Российской Федерации