"Оно мне надо было?": Галкин* впервые пожалел о своей поддержке для Украины

Шоумен признался во всем на концерте и заявил, что мог бы остаться в России

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА МАКСИМА АЛЕКСАНДРОВИЧА ГАЛКИНА



Шоумен Максим Галкин* признался зрителям, что жалеет о том, что уже не сможет приезжать в Россию на заработки. Мигрировавший с семьей артист до этого утверждал, что не собирается покидать Израиль и готов сдавать кровь для пострадавших от боевых действий военнослужащих ЦАХАЛ.

Кстати, Максим даже говорил, что готов отправиться на защиту новообретенной родины – "если были бы основания". И желал, чтобы наследники говорили на иврите – по матери у него имеется еврейская кровь.

Неизвестно, насколько сильны и искренни переживания Максима за родной Израиль. Однако шоумен продолжает колесить по странам с концертами. Ныне Галкин находится на гастролях в Европе. И на одном из концертов в Кипре признался, что жалеет о том, что больше не сможет зарабатывать деньги в России.

Галкин уточнил, что его обвинили в оказании помощи Украине.

"Не просто помощь, ее я и так оказываю. А потом думаю, зачем я это сказал, оно мне было надо?", – высказался Галкин, обращаясь к аудитории.

А политик Роман Худяков ранее выражал уверенность, что Галкин неким образом может быть связан с иностранными спецслужбами – и от того не понимает, по какой причине никто не заводит уголовное дело на шоумена.

*признан иностранным агентом решением Минюста