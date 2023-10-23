Галкина* разнесли в клочья из-за скандальных заявлений на Кипре

Муж Пугачевой сбежал из Израиля

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН, РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ МАКСИМОМ АЛЕКСАНДРОВИЧЕМ ГАЛКИНЫМ ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА МАКСИМА АЛЕКСАНДРОВИЧА ГАЛКИНА



Некогда популярный в России юморист Максим Галкин* после бегства в Израиль на фоне специальной военной операции занял якобы "миролюбивую" позицию, что, впрочем, не помешало ему поддержать новую родину в войне против Палестины. Более того, муж Аллы Пугачевой обещал поклонникам уж на этот раз никуда не сбегать.

Однако и от этой позиции шоумен отказался. Став на время боевых действий рупором Израиля для русскоязычной аудитории, Максим Галкин* заявил, что лично не войдет воевать, но поможет солдатам как-нибудь по-другому. При этом комик заверил фанатов, что останется но Святой земле.

Но нет... гонорары для мужа Аллы Пугачевой ожидаемо оказались важнее новой родины, поэтому он улетел на гастроли в Европе. В минувшую субботу, 21 октября, артист выступил на Кипре. Во время концерта он допустил скандальные заявления.

К примеру, Максим Галкин* "шутил" про Филиппа Киркорова и президента Белоруссии Александра Лукашенко. Однако он, в прямом смысле, поднял руку на святое – Иисуса. Комик напомнил, что ему уже 47 лет.

"Иисусу Христу было бы столько же, если бы он вовремя эмигрировал", – вкинул в зал Максим Галкин*.

Богохульство звезды не понравилось даже его подписчикам, уточняет телеканал "360". Артиста разнесли в клочья в соцсетях. Ему даже пришлось закрывать комментарии.

Кстати, Алла Пугачева тоже сбежала из Израиля. Ранее мы сообщали, где она поселилась вместе с детьми.

*В РФ признан иноагентом