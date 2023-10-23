Орбакайте лишилась работы в России

Леонтьев тоже пострадал

Заслуженная артистка России Кристина Орбакайте демонстративно не комментирует политические события. В отличии от своей матери Аллы Пугачевой, певица предпочитает хранить молчание, что, впрочем, не спасает ее от критики.

Позиция звезды не устраивает ни патриотично настроенных граждан, ни противников специальной военной операции – от нее требуют определиться. Однако Кристина Орбакайте не хочет выбирать между мамой и отчимом, который младше нее на пять лет, и родиной.

Владея недвижимостью в Нью-Йорке, артистка все же изредка приезжает в Москву. Но сейчас, похоже, она лишилась работы в России. Наследница Аллы Пугачевой не попала в список артистов, которые примут участие в новогодних концертах.

Не поздравит сограждан и народный артист России Валерий Леонтьев, который перебрался на ПМЖ в США. Разумеется, Алла Пугачева и ее муж-иноагент тоже не появятся в праздничных программах.

Зато для россиян споют SHAMAN и Полина Гагарина, признанные лидерами отечественной эстрады. Также в Новой год можно будет насладиться песнями Ирины Аллегровой, Николая Баскова, Льва Лещенко, Сосо Павлиашвили, Филиппа Киркорова, Любови Успенской и молодых звезд.