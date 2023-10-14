Сделано заявление о чеченском внуке Пугачевой: "На СВО воюет, не афишируя это"

Сделано заявление о чеченском внуке Пугачевой: "На СВО воюет, не афишируя это"
Алла Пугачева. Фото: Vadim Tarakanov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Судьба каждого члена звездного семейства интересует публику

После февральских событий прошлого года знаменитости разделились на два лагеря. Некоторые активно поддерживают решения российских властей, другие выступают с резкой критикой. Любопытная информация появилась в прессе относительно сына Кристины Орбакайте Дени Байсарова.

Чеченский внук бывшей примадонны отечественной эстрады Аллы Пугачевой пропал из поля зрения публики несколько месяцев назад. Никто доподлинно не знает, где находится сын Орбакайте и чеченского бизнесмена Руслана Байсарова, однако его внезапное исчезновение многих навело на любопытные мысли.

Известно, что девять лет назад отпрыск Орбакайте прошел военную подготовку в Чечне. Звездного наследника взяли на обучение в престижный кадетский корпус в родовом селении Рамзана Кадырова Центорое. Байсаров отлично справился со всеми испытаниями, чем заслужил уважение сограждан.

На фоне стремительного бегства за границу другого внука Пугачевой Никиты Преснякова внимание к Дени повысилось. Некоторые считают, что парень тоже скрылся. Однако в социальных сетях предположили, что все может быть совсем иначе и внук Пугачевой, наоборот, взял в руки оружие.

"Может спрятался, а может нет? Уехал, а может не уехал? Ну почему надо верить каким-то домыслам? А может, он на СВО воюет, не афишируя это?", – пишут в социальных сетях.

К слову, недавно стало известно о том, что Пугачева решила судьбу своих детей, которым пришлось отказаться от русского языка.

Источник: Экспресс газета • Требует проверки
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