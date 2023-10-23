Представитель Пугачевой врезал "завистливым" россиянам

Соседи беспокоятся о здоровье звезды

Примадонна отечественной эстрады Алла Пугачева ныне не имеет никакого отношения к российскому шоу-бизнесу. Будучи звездной номер один в нашей стране, она умудрилась похоронить любовь многих поклонников и уважение коллег, когда после бегства в Израиль выступила со скандальными заявлениями.

Все, что осталось у Аллы Пугачевой в России, – четыре процента поддержки сограждан в рейтинге лидеров эстрады и элитная недвижимость.

Народная артистка СССР вместе с мужем долгое время пытались избавиться от замка в подмосковной деревне Грязь. Однако никто не хочет заключать договор с иностранным агентом. Формальным собственником роскошного особняка является супруг певицы. Зато соседи скучают по звездному семейству и даже беспокоятся о здоровье Примадонны.

Ранее они заподозрили у Аллы Пугачевой серьезную болезнь. Сама артистка никак не прокомментировала данную новость, зато ее позицию представил известный адвокат Андрей Алешкин.

"Пугачева всегда вызывала зависть у соседей: у нее молодой муж и прекрасные дети", – уверен юрист.

По его словам, Алла Пугачева чувствует себя замечательно. Андрей Алешкин врезал соседям Примадонны, иронично пожелав им выглядеть так же, как исполнительница хита "Арлекино" выглядит в своем возрасте.