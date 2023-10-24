Примадонна не хочет сидеть на шее мужа-иноагента

Народная артистка СССР после бегства в Израиль на фоне СВО постаралась сжечь как можно больше мостов с родиной, но далеко не все. Она закрыла бизнес и избавилась от некоторых объектов недвижимости. И все-таки часть собственности Примадонна сохранила.

Некогда любимая миллионами звезда, конечно, еще не теряет своей актуальности. К примеру, в рейтинге лидеров отечественной эстрады, представленном ВЦИОМ, Алла Пугачева получила поддержку четырех процентов россиян. Однако часть поклонников и даже коллег отвернулись от нее после ряда скандальных высказываний.

Так или иначе, Примадонна сегодня не переживает за карьеру. Музыкальный критик Сергей Соседов уверен, что петь она больше не будет. При этом деньги зарабатывать артистке как-то нужно – не сидеть же все время на шее мужа-иноагента.

И Алла Пугачева нашла способ заработать в России. Исполнительница хита "Айсберг" решила сдавать в аренду свою московскую квартиру. Об этом сообщает газета "Комсомольская правда" со ссылкой на осведомленный источник.

Некий продюсер рассказал журналистам, что вопрос с недвижимостью Примадонна начала решать во время приезда в Россию на похороны Валентина Юдашкина. Стоимость столичного жилья звезды площадью более 300 квадратных метров начинается от 400 миллионов рублей.

Однако Алла Пугачева не хочет продавать квартиру. Ее устраивает регулярный доход на уровне 400 тысяч рублей в месяц. К слову, спроса на апартаменты на Филипповском переулке пока нет.

"Продавать не собиралась – думает сдавать, но пока не сдали – спроса нет", – подтвердил источник.

Кроме того, Алла Пугачева владеет в России двумя земельными участками, общая площадь которых превышает две тысячи квадратных метров. Суммарно они оцениваются почти в пять миллионов рублей. А формальным владельцем замка в деревне Грязь является супруг певицы.