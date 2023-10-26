Пугачева и Галкин* не живут вместе: юморист намекнул на развод

Шоумен выступил публично

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА МАКСИМА АЛЕКСАНДРОВИЧА ГАЛКИНА



Совместную жизнь народной артистки СССР Аллы Пугачевой и иностранного агента Максима Галкина* давно нельзя назвать семейной идиллией. За последние годы певица из российской звезды номер один превратилась в простую домохозяйку, которая нянчится с детьми и, возможно, готовит котлеты, пока муж на работе.

Алла Пугачева круто поменяла свою жизнь, когда согласилась переехать в Израиль вслед за супругом. Близкие к Примадонне люди настаивают, что она не хотела покидать Россию, но Максим Галкин* настоял на своем.

Сейчас они не живут вместе – шоумен уехал на длительные гастроли по Европе. Певица же в очередной раз осталась дома с наследниками. Скорее всего она тоже покинула Израиль и вместе с Лизой и Гарри обосновалась на Кипре.

И это мог быть рядовой случай, ведь Алла Пугачева давно не выступает, а деньги для семьи зарабатывает Максим Галкин*. Однако на концерте в Польше юморист сам намекнул на развод. В социальных сетях обсуждают выступление, в ходе которого артист исполнил песню со словами

"Кончилась любовь, кончилось все...".

Многие поклонники Примадонны уверены, что звезды, действительно, разводятся. Пользователи соцсетей пишут, что Максим Галкин* так и не смог обеспечить жене беззаботную старость, поэтому Алла Пугачева может вернуться в Россию.

*Признан иноагентом в РФ