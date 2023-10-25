Поехавшему в Европу Галкину* поставили страшный диагноз

Муж Аллы Пугачевой сбежал из Израиля

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН, РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ МАКСИМОМ АЛЕКСАНДРОВИЧЕМ ГАЛКИНЫМ ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА МАКСИМА АЛЕКСАНДРОВИЧА ГАЛКИНА



Некогда популярный в нашей стране юморист Максим Галкин* ныне обеспечивает семью тем, что вместо второсортных шуток толкает со сцены политические заявления. Критика специальной военной операции, а также армии, власти и народа России, видимо, нравится западной аудитории, поэтому проблем с выступлениями у мужа Аллы Пугачевой сейчас нет.

Собственно, именно гастролями объяснил шоумен свое бегство из Израиля. Оправдываться артисту пришлось, потому что за пару дней до этого он обещал поклонникам не покидать Святую землю и поддержать солдат при том, что сам воевать не собирается.

Гастрольной тур по Европе начался с Кипра. Там супруг Аллы Пугачевой допустил абсолютно хамские, так сказать, шутки, за что подвергся жесткой критике в социальных сетях.

Потом Максим Галкин* отправился в Польшу, где предпочел исполнить плохие песни. Пел юморист, кстати, на украинском языке, за что попал в немилость к народному артисту России Юрию Чернову.

Актер осудил мужа Аллы Пугачевой за поддержку вражеского государства и вынес ему страшный диагноз. Звезда советского кино усомнилась в адекватности пародиста.

"Такое ощущение, что мозги у человека поехали. С ума он сошел что ли?" – возмутился Юрий Чернов.

Он также напомнил о преступлениях киевского режима против мирных жителей Донбасса. Актер обратил внимание, как относятся к россиянам на Украине и в странах Прибалтики.

"И Галкин*, сын и внук советских военных, не видит всего этого?", – задал риторический вопрос артист.

*В РФ признан иноагентом