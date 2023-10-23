"Кипящие мозги": Бутусов объяснил русофобию Макаревича*

Рокер высказался о СМИ

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН, РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ АНДРЕЕМ ВАДИМОВИЧЕМ МАКАРЕВИЧЕМ ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА АНДРЕЯ ВАДИМОВИЧА МАКАРЕВИЧА



После начла специальной военной операции отечественные звезды условно поделились на две группы. Меньшая часть сбежала из России и начала из-за границы критиковать власть, армию и народ нашей страны. Однако большинство артистов проявили патриотические позиции. К ним относится и рок-музыкант Вячеслав Бутусов.

Лидер группы Nautilus Pompilius, конечно, не особо влезает в политические вопросы, даже не стесняется критиковать происходящее на отечественном телевидении, однако однозначно поддерживает свою родину. Певец неоднократно выступал на патриотических концертах и заявлял, что не перестанет посещать Крым.

Совершенно иных взглядов придерживает его коллег, народный артист России Андрей Макаревич*. Солист группы "Машина времени" не просто сбежал в Израиль на фоне СВО, но и стал одним из самых ярых русофобов, за что уже поплатился на родине.

Андрей Макаревич* лишился многих российских поклонников, от него отвернулись и коллеги. Однако Вячеслав Бутусов нашел объяснение поведению звезд, критикующих Россию. По его словам, русофобы и патриоты черпают информацию из разных источников информации.

"Единственная духовная практика, которая может остудить кипящие мозги и навести порядок в голове, – это молитва", – отметил рокер.

Он также подчеркнул, что не всегда может получить объяснение происходящему из СМИ. По мнению звезды, в новостях попадается противоречивая информация.

Кстати, ранее в России жестко наказали Андрея Макаревича*.

*Признан иностранным агентом в РФ