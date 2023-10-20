В России жестко наказали иноагента Макаревича*

Музыканту дали по рукам

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН, РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ АНДРЕЕМ ВАДИМОВИЧЕМ МАКАРЕВИЧЕМ ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА АНДРЕЯ ВАДИМОВИЧА МАКАРЕВИЧА



Лидер группы "Машина времени" Андрей Макаревич* после бегства из-за России на фоне специальной военной операции сегодня перебивается редкими выступлениями в Европе. Зарабатывать хоть какие-то деньги музыканту необходимо настолько, что он не стал отменять концерты, когда на его новой родине вспыхнула война.

Андрей Макаревич*, критиковавший решение президента России о начале СВО, спокойно поддержал решение премьер-министра Израиля о введение военного положения на фоне эскалации конфликта с Палестиной. При этом веселить западную публику в столь скорбное время певец не перестал.

Рокер застал начало боевых действий в Европе. Лишь отработав все гонорары, он объявил о возвращении в Израиль. Правда, заранее оправдался, мол не пойдет защищать историческую родину с оружием в руках.

И все бы ничего, если бы артист параллельно не отыгрывался на бывших земляках и коллегах, делая русофобские заявления. В России тоже не остались в стороне и жестко наказали Андрея Макаревича*.

Налоговая ликвидировала юридическое лицо группы "Машина времени", одним из учредителей которого был сам рокер. ФНС в ходе проверки обнаружила многочисленные нарушения в деятельности ООО. Теперь финансовые возможности иноагента еще сильнее ограничены.

*В РФ признан иностранным агентом